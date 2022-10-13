Borsalarda ana dinamikleri bilançolar belirleyecek

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OTOMATİK OYNAT
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Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Küresel piyasalarda bundan sonra bilançolarda karlılıkların düşmesinin öne çıkabileceğini açıklayan uzman isim, "Borsalarda ana dinamiklerde bundan sonra bilançolar olacak" dedi.