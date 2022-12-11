Borsada orta vadeli hedef 6000 puan

A1 Capital Strateji Direktörü A Para'da Borsa İstanbul'un trendini değerlendirdi. BIST 100'de 2 aylık bir yükseliş trendi olduğunu ifade eden uzman isim, "Alım hareketi devam ediyor. Kripto paralardan çıkan yatırımcılar borsaya geldi. Bu da yükselişi destekledi. 4500 puan üzerinde kaldıkça orta ve uzun vadeli hedef olan 6000 puan korunacak" dedi.