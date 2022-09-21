Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı 3.300 puan

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Banka hisselerindeki alıcılı seyrin yerini satışa bırakmasının borsaya baskı yarattığını ifade eden Acer, "3.300 puan üzerinde kapanışlar düzeltmelerin sona erdiğini ve yükselişlerin başladığını yansıtabilir" dedi.