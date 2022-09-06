Borsa İstanbul'da tarihi zirve! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?

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GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Ayyıldır, dolar bazlı endeksin hala çok ucuz olduğunu ifade ederek, "Banka hisselerinin piyasa defter değeri hala 1'in altında. Burada momentum sürebilir. Yatırımcıların hisselere talebi devam edebilir. TL tarafında yeni zirveler görülebilir" dedi.