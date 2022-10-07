Borsa İstanbul'da önemli destek-direnç seviyeleri neler? Soner Kuru: Ana trend yukarı

Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru piyasaların gündemini değerlendirdi. Kuru, 3.600 seviyesinin endekste önemli bir direnç seviyesi olduğunu ifade ederek, "4. çeyrekte de borsa güçlü kalabilir. Ana trend yukarı. Ancak düzeltmelere karşı yatırımcı dikkatli olmalı" dedi.