Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir?

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Stratejist Mustafa Aşkın A Para Borsa İstanbul'u sektörel olarak değerlendirdi. Aşkın, turizm sektöründe fiyatlama mekanizmasının bozulduğuna dikkat çeken uzman isim, "Turizm bu yılı olumlu atlatacak. Ama önümüzdeki yıl fiyatlama davranışlarının düzelmesi lazım. Bu yıl demir-çelik sektörünün yatay seyredeğini düşünüyorum. Ancak büyüme rakamlarının da iyileşmesiyle önümüzdeki yıl bu sektörde pozitif görünüm olabilir" diye konuştu.