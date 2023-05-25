Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hangi hisseler öne çıkabilir?

Phillip Capital Yurt İçi. Piy. Grup Başkanı Üzeyir Doğan piyasalarda beklentileri ve fiyatlamaları A Para'da değerlendirdi. Doğan, hisse bazlı hareketlerin dikkat çekebileceğini ifade eden Doğan, "Önümüzdeki dönemde havacılık, otomotiv ve perakende sektörünün öne çıkabileceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul aşırı iskontolu. Büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum" dedi.