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BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı

BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı

11.12.2022 | 16:39

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Stratejist Halil Reçber A Para Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Reçber, yenilenebilir enerji projelere devletlerin birçok teşviği olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür şirketler borsalarda bir trend yakaladı" dedi.

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