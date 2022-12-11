Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45
05:08
BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı 11.12.2022 | 16:39
02:53
BIST 100 2022 yılını nasıl tamamlar? 11.12.2022 | 16:20
28:36
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı 01.12.2022 | 10:58
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
03:06
Dolar endeksinde yön ne olacak? 28.11.2022 | 15:31
03:48
Borsa İstanbul'da yeni hedef ne? 28.11.2022 | 15:28
04:30
Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir 17.11.2022 | 16:43
03:44
Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli 17.11.2022 | 16:38
04:34
BIST 100'de hisse bazlı hareketlere dikkat! 13.11.2022 | 16:28
01:20
Gram altın ons ile yükseldi 13.11.2022 | 16:20
01:52
Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi? 13.11.2022 | 16:16
22:27
08:23
Kiraları düşürecek yeni formül! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı 26.10.2022 | 16:50
03:55
Stratejist Haluk İzzet Mutlu: ABD'de kaya gazı arzında artış bekleniyor 26.10.2022 | 16:47
02:04
Arda Coşar: Borsada havayolu sektörü pozitif ayrışıyor 26.10.2022 | 16:43
05:34
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu 20.10.2022 | 14:52
03:01
İrem Özbay: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürebilir 20.10.2022 | 11:26
04:20
03:15
Borsalarda ana dinamikleri bilançolar belirleyecek 13.10.2022 | 16:52
Stratejist Halil Reçber A Para Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Reçber, yenilenebilir enerji projelere devletlerin birçok teşviği olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür şirketler borsalarda bir trend yakaladı" dedi.