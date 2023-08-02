Belgin Maviş: Brent petrolde 75 doların üzeri yükselişler suni olabilir

Stratejist Belgin Maviş A Para'da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Maviş, petroldeki yükselişin talep yönlü değilde OPEC kaynaklı olduğunu belirterek, "Bence 75 doların üzerindeki her yükseliş, büyümeler yukarı yönlü revize edilmediği sürece suni bir fiyatlama" dedi.