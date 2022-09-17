Video Ekonomide Bugün Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz
Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz

Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz

17.09.2022 | 11:03

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Son dönemde borsada sektörel olarak ayrışmaların olduğuna dikkat çeken Coşar, "Banka hisselerinde kar realizasyonu görüldü" dedi.

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