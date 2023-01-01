Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal piyasaların gündemini değerlendirdi. Ucuz konut kredisi olması durumunda borsada kar satışı görülebileceğini ifade eden Atılal, "Bu ayın başından itibaren döviz tevdiat hesaplarında ciddi bir çözünme bekliyorum" dedi.