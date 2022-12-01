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OTOMATİK OYNAT
28:36
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı 01.12.2022 | 10:58
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
03:06
Dolar endeksinde yön ne olacak? 28.11.2022 | 15:31
03:48
Borsa İstanbul'da yeni hedef ne? 28.11.2022 | 15:28
04:30
Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir 17.11.2022 | 16:43
03:44
Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli 17.11.2022 | 16:38
04:34
BIST 100'de hisse bazlı hareketlere dikkat! 13.11.2022 | 16:28
01:20
Gram altın ons ile yükseldi 13.11.2022 | 16:20
01:52
Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi? 13.11.2022 | 16:16
22:27
08:23
Kiraları düşürecek yeni formül! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı 26.10.2022 | 16:50
03:55
Stratejist Haluk İzzet Mutlu: ABD'de kaya gazı arzında artış bekleniyor 26.10.2022 | 16:47
02:04
Arda Coşar: Borsada havayolu sektörü pozitif ayrışıyor 26.10.2022 | 16:43
05:34
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu 20.10.2022 | 14:52
03:01
İrem Özbay: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürebilir 20.10.2022 | 11:26
04:20
03:15
Borsalarda ana dinamikleri bilançolar belirleyecek 13.10.2022 | 16:52
02:53
Dolar endeksi altını baskılıyor 13.10.2022 | 16:55
03:04
04:28
Borsa İstanbul'da yükseliş iştahı sürebilir 07.10.2022 | 21:13
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon, büyüme ve faiz konusunda kritik mesajlar verdi. Bakan Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor" dedi.