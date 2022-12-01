Video Ekonomide Bugün Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı

Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı

01.12.2022 | 10:58

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon, büyüme ve faiz konusunda kritik mesajlar verdi. Bakan Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor" dedi.

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