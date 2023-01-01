Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Endeksin 2022 yılında beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini ifade eden Coşar, "Dövizde sert yükselişler görmedik. Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük. Yeni yılda konsolidasyon sürecini izleyebiliriz" dedi.