Video Ekonomide Bugün Arda Coşar: Borsada havayolu sektörü pozitif ayrışıyor
Arda Coşar: Borsada havayolu sektörü pozitif ayrışıyor

Arda Coşar: Borsada havayolu sektörü pozitif ayrışıyor

26.10.2022 | 16:43

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da Borsa İstanbul'da bilanço dönemini değerlendirdi. Bankaların güçlü karlılıklarının öne çıktığını belirten Coşar, "Havayolu ve gıda sektörü pozitif ayrışıyor" dedi.

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