Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay: Ons altın resesyon beklentileri ile yükselebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay altın fiyatları üzerinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Atalay, ons altının değerinin altında işlem yapmaya devam ettiğini ifade ederek, "Resesyon beklentileri artırkça ons altın bundan destek bulabilir" dedi.