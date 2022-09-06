Altın fiyatları için yön ne olacak? Şirin Sarı: Resesyon endişeleri altına destek oldu
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ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. ECB'nin faiz kararının altın üzerinde etkisinin sınırlı olacağını ifade eden uzman isim, 'Resesyon endişeleri altın fiyatları için destek oldu' dedi.