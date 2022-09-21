Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Stratejist Haluk İzzet Mutlu: Altın önemli bir hedging aracı
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Stratejist Haluk İzzet Mutlu A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcıların yıl sonuna doğru riskli işlemlerden kaçındığını ifade eden Mutlu, "Altın önemli bir hedging aracı. Önümüzdeki dönemde resesyon ve stagflasyon yaşanması durumu altına yukarı yönlü destek verebilir" dedi.