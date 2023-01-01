Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi?

Stratejist Candaş Atalay altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının diğer yatırım araçlarına göre daha güçlü bir şekilde yeni yıla girdiğini ifade eden uzman isim, "Merkez bankalarının 400 tonluk bir altın alışı var. 2023 yılında altın için pozitif senaryolar görünüyor" dedi.