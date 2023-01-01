Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 01.01.2023 | 15:39
03:36
Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük 01.01.2023 | 15:32
04:03
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürecek 01.01.2023 | 15:28
05:56
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 01.01.2023 | 15:24
04:24
Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum 01.01.2023 | 15:20
06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45
05:08
BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı 11.12.2022 | 16:39
02:53
BIST 100 2022 yılını nasıl tamamlar? 11.12.2022 | 16:20
28:36
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı 01.12.2022 | 10:58
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
03:06
Dolar endeksinde yön ne olacak? 28.11.2022 | 15:31
03:48
Borsa İstanbul'da yeni hedef ne? 28.11.2022 | 15:28
04:30
Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir 17.11.2022 | 16:43
03:44
Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli 17.11.2022 | 16:38
04:34
BIST 100'de hisse bazlı hareketlere dikkat! 13.11.2022 | 16:28
01:20
Gram altın ons ile yükseldi 13.11.2022 | 16:20
01:52
Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi? 13.11.2022 | 16:16
22:27
08:23
Kiraları düşürecek yeni formül! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı 26.10.2022 | 16:50
03:55
Stratejist Haluk İzzet Mutlu: ABD'de kaya gazı arzında artış bekleniyor 26.10.2022 | 16:47
Stratejist Candaş Atalay altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının diğer yatırım araçlarına göre daha güçlü bir şekilde yeni yıla girdiğini ifade eden uzman isim, "Merkez bankalarının 400 tonluk bir altın alışı var. 2023 yılında altın için pozitif senaryolar görünüyor" dedi.