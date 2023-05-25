2023'te ons altın yeni rekorunu kıracak mı?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarının son dönemde onsu baskıladığını ifade eden Erbaş, "2023 yılında 2070 doların üzerini göreceğimizi düşünüyorum" dedi.