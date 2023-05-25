Küresel enflasyon sorunu

Tacirler Yatırım Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da küresel ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aşçıoğlu, ABD yıl sonuna doğru enflasyonun gerileyeceğini ancak bu durumun küresel konjoktürden kaynaklı olacağını ifade ederek, "Fed, 'Faizde duraklamaya geçiyoruz' diyecek" açıklamasında bulundu.