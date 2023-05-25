Video Ekonomide Bugün Küresel enflasyon sorunu
Küresel enflasyon sorunu

Küresel enflasyon sorunu

25.05.2023 | 10:11

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OTOMATİK OYNAT

Küresel enflasyon sorunu 03:39
Küresel enflasyon sorunu 25.05.2023 | 10:11
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Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 04:10
Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 03.04.2023 | 15:55
Dolar endeksinde teknik seviyeler neler? Paksoy: Dolar endeksinde hala trend yukarı 05:20
Dolar endeksinde teknik seviyeler neler? Paksoy: Dolar endeksinde hala trend yukarı 03.04.2023 | 15:50
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 02:41
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 03.04.2023 | 15:46
BIST 100’de kar satışları derinleşir mi? 04:20
BIST 100'de kar satışları derinleşir mi? 03.04.2023 | 15:40
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 02:09
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 03.04.2023 | 15:37
Brent petrol baskı altında kalabilir 04:14
Brent petrol baskı altında kalabilir 20.02.2023 | 12:23
Faizler piyasaları nasıl etkiliyor? 07:34
Faizler piyasaları nasıl etkiliyor? 20.02.2023 | 12:16
Borsa İstanbul’da seyir nasıl olacak? 07:00
Borsa İstanbul'da seyir nasıl olacak? 20.02.2023 | 12:14
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Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 03:21
Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 01.01.2023 | 15:39
Arda Coşar: Borsada yüzde 200’e yakın bir artış gördük 03:36
Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük 01.01.2023 | 15:32
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası’nın rezervlerinde artış sürecek 04:03
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürecek 01.01.2023 | 15:28
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 05:56
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 01.01.2023 | 15:24
Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum 04:24
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Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45

Tacirler Yatırım Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da küresel ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aşçıoğlu, ABD yıl sonuna doğru enflasyonun gerileyeceğini ancak bu durumun küresel konjoktürden kaynaklı olacağını ifade ederek, "Fed, 'Faizde duraklamaya geçiyoruz' diyecek" açıklamasında bulundu.

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