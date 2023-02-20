Brent petrol baskı altında kalabilir

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da brent petrol fiyatlarını değerlendirdi. Paksoy, OPEC+'nın ABD'ye eskisi kadar bağlı olmadığını ifade ederek, "Petrolde 80-90 dolar bölgesi pivot bölgesi. 80 doların altında kalıcı olamadı ama petrol bir süre daha baskı altında kalacak" dedi.