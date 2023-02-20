Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
Brent petrol baskı altında kalabilir 20.02.2023 | 12:23
07:34
Faizler piyasaları nasıl etkiliyor? 20.02.2023 | 12:16
07:00
Borsa İstanbul'da seyir nasıl olacak? 20.02.2023 | 12:14
03:25
Merkez bankaları ne yapacak? 20.02.2023 | 12:08
03:21
Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 01.01.2023 | 15:39
03:36
Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük 01.01.2023 | 15:32
04:03
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürecek 01.01.2023 | 15:28
05:56
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 01.01.2023 | 15:24
04:24
Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum 01.01.2023 | 15:20
06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45
05:08
BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı 11.12.2022 | 16:39
02:53
BIST 100 2022 yılını nasıl tamamlar? 11.12.2022 | 16:20
28:36
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı 01.12.2022 | 10:58
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
03:06
Dolar endeksinde yön ne olacak? 28.11.2022 | 15:31
03:48
Borsa İstanbul'da yeni hedef ne? 28.11.2022 | 15:28
04:30
Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir 17.11.2022 | 16:43
03:44
Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli 17.11.2022 | 16:38
04:34
BIST 100'de hisse bazlı hareketlere dikkat! 13.11.2022 | 16:28
01:20
Gram altın ons ile yükseldi 13.11.2022 | 16:20
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk piyasaların son dönemde bekle gör patikasına girdiğini ifade ederek, "ABD'de enflasyon hala yüksek kalmaya devam edecek. Yurt içinde dengemiz bambaşka. BIST 100'de haftalık bazda 5.000 puanın altında kapanışlar olmaması olumlu" dedi.