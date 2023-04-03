BIST 100'de kar satışları derinleşir mi?

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Yıl başından beri Borsa İstanbul'da yüzde 12'lik bir düzeltme olduğunu bildirerek, "Düzeltme hareketi çok derin değil, beklenen birşey. 5000 puanın altında kalındıkça 4500 seviyesi ana işlem bandı olacaktır" dedi.