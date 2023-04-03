Banka hisselerindeki baskı sürecek mi?

Gedik Yatırım Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Düşüşlerin orta uzun vadede bir fırsat yaratabileceğine dikkat çeken Bal, "Havacılık sektöründe kademeli alım yapılabilir. Düşüşler devam ederse çimento ve iletişim sektöründe alım fırsatı oluşabilir. Mevcut koşullarda bankacılık sektöründe baskının devam edeceğine işaret ediyor" dedi.