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OTOMATİK OYNAT
04:10
Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 03.04.2023 | 15:55
05:20
02:41
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 03.04.2023 | 15:46
04:20
BIST 100'de kar satışları derinleşir mi? 03.04.2023 | 15:40
02:09
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 03.04.2023 | 15:37
04:14
Brent petrol baskı altında kalabilir 20.02.2023 | 12:23
07:34
Faizler piyasaları nasıl etkiliyor? 20.02.2023 | 12:16
07:00
Borsa İstanbul'da seyir nasıl olacak? 20.02.2023 | 12:14
03:25
Merkez bankaları ne yapacak? 20.02.2023 | 12:08
03:21
Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 01.01.2023 | 15:39
03:36
Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük 01.01.2023 | 15:32
04:03
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürecek 01.01.2023 | 15:28
05:56
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 01.01.2023 | 15:24
04:24
Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum 01.01.2023 | 15:20
06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45
05:08
BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı 11.12.2022 | 16:39
02:53
BIST 100 2022 yılını nasıl tamamlar? 11.12.2022 | 16:20
28:36
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı 01.12.2022 | 10:58
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
03:06
Dolar endeksinde yön ne olacak? 28.11.2022 | 15:31
Gedik Yatırım Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Düşüşlerin orta uzun vadede bir fırsat yaratabileceğine dikkat çeken Bal, "Havacılık sektöründe kademeli alım yapılabilir. Düşüşler devam ederse çimento ve iletişim sektöründe alım fırsatı oluşabilir. Mevcut koşullarda bankacılık sektöründe baskının devam edeceğine işaret ediyor" dedi.