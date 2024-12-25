Video Ekonomide Bugün TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin: Türkiye'yi fintech üssü yapmak için çalışıyoruz" | Video
TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin: Türkiye'yi fintech üssü yapmak için çalışıyoruz

TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin: Türkiye'yi fintech üssü yapmak için çalışıyoruz" | Video

25.12.2024 | 15:48

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Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) Başkanı Ufuk Bilgetekin, fintek sektörünün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin fintek alanında uluslararası bir merkez olma hedefine dikkat çeken Bilgetekin, bu doğrultuda TÖDEB’in yürüttüğü kapsamlı çalışmaları paylaştı.

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