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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul'da yükseliş iştahı sürebilir 07.10.2022 | 21:13
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Petrol yeniden 100 doları aşar mı? 07.10.2022 | 21:07
19:06
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SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
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Çağlar Toros: Fed 2022 yılında güvercinleşmez 27.09.2022 | 15:59
03:07
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
03:58
05:20
02:59
Stratejist Yusuf Kavak: Bankacılık sektöründe karlılık törpülenebilir 21.09.2022 | 16:02
02:14
Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı 3.300 puan 21.09.2022 | 15:59
03:03
Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz 17.09.2022 | 11:03
04:35
Stratejist Halil Reçber: Fed'in işi gerçekten zor 17.09.2022 | 11:01
02:38
Gram altın için doğru fiyat alım aralığı neresi? 17.09.2022 | 10:57
06:44
Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! | Video 12.09.2022 | 10:33
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Borsa İstanbul'da önemli teknik seviyeler neler? 06.09.2022 | 15:14
İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin seyrini değerlendirdi. Yılmaz, BIST 100 endeksinin 3000 puanın altına gelmediğini ifade ederek, "Korkulan olmadı. Piyasanın yukarı gitme iştahının devam edeceğini düşünüyorum" dedi.