    Apara Piyasalar Türkiye’den geçen petrol sevkiyatında Şubat'ta düşüş yaşandı
    Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:05

    • ABONE OL

    BOTAŞ verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşınan toplam ham petrol miktarı 27 milyon 739 bin varil iken, Şubat ayında yaklaşık %2,8 azalarak 26 milyon 949 bin varile geriledi.

    BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Boru Hattı üzerinden Ocak ayında 16 milyon 125 bin varil olan sevkiyat, Şubat'ta 14 milyon 818 bin varile düştü. Bu, aylık bazda yaklaşık %8,1'lik bir azalış anlamına geliyor. BTC hattındaki sevkiyat, 2025'in Mart (18 milyon 625 bin) ve Nisan (18 milyon 511 bin) aylarındaki 18 milyon varilin üzerindeki seviyelerin oldukça altında kaldı.

    Irak-Türkiye Boru Hattı'nda taşınan petrol miktarı da düşüş gösterdi. Ocak ayında 6 milyon 283 bin varil olan sevkiyat, Şubat'ta 5 milyon 856 bin varile indi ve aylık bazda %6,8 gerileme kaydedildi.

    Diğer hatlarda ise Şubat ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 1 milyon 907 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 250 bin varil ham petrol taşındı; her iki hatta da Ocak ayına göre düşüş görüldü. Buna karşın Batman-Dörtyol hattındaki sevkiyat, Ocak'taki 1 milyon 672 bin varilden Şubat'ta 4 milyon 118 bin varile yükseldi ve ciddi bir artış gösterdi. Toplam petrol taşımacılığındaki aylık düşüşte özellikle BTC ve Irak-Türkiye hatlarındaki gerilemeler belirleyici oldu.