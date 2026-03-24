Bakanlıktan ’yabancı plakalı taşıt’ işlemlerinde yeni dönem: Web sitesi hizmete açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların araçlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden ülkeye giriş yaptığı, bu durumun da süre aşımına bağlı mağduriyetlere yol açabildiği belirtildi. Yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni olanlar hariç) araçlar için en fazla 90 gün kalış süresi tanındığı hatırlatıldı.

Yeni hizmet sayesinde kullanıcılar, araçlarının Türkiye'de kalış süresine ilişkin bilgilere kolayca erişebilecek. Ayrıca taahhütname işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek, iletişim bilgileri sisteme girilerek e-posta doğrulaması gerçekleştirilebilecek. Sistem, süre bitimine yakın kullanıcıları bilgilendiren hatırlatma e-postaları da gönderecek.

Web servis üzerinden ayrıca yabancı araçlara ilişkin güncel duyurular, Taşıt Ön Beyan Uygulaması, sıkça sorulan sorular, taşıt rehberi ile trafik cezaları ve yol, köprü, tünel geçiş ücretlerine dair ödeme sayfalarına da hızlı erişim sağlanabilecek.

İngilizce dil seçeneğiyle de sunulan hizmetin, yabancı kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabileceği ifade edildi. Bakanlık, dijital altyapıyı güçlendirme çalışmalarıyla hem vatandaşların hem de Türkiye'ye giriş yapan yabancı araç sahiplerinin işlemlerini hızlandırmayı ve olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.