Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor

ABD tahvil piyasasında, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında borçlanma maliyetlerini artırabileceği spekülasyonları sonrası tahviller üst üste üçüncü haftada değer kaybetti ve getiriler son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.

Avustralya'nın 10 yıllık tahvil getirileri 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Yeni Zelanda'da tahvil getirileri Mayıs 2024'ten bu yana zirveye çıktı. Japonya ve Güney Kore'de de tahvil getirileri yükselirken, Avrupa tahvilleri vadeli işlemlerde geriledi.

Columbia Threadneedle Investments portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, tahvil piyasasında "tam bir kargaşa yaşandığını" belirterek, piyasanın şu anda "önce sat, sonra sor" modunda olduğunu söyledi.

İran'daki gerilimler ham petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederken, ABD Hazine tahvilleri de küresel tahvillerin düşüşüne paralel bir hareket sergiledi. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, sıkılaştırıcı para politikası ihtimalini vurgularken, Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri düşürmeden önce enflasyonda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine tahvili getiri eğrisi geçen hafta düzleşti; iki yıllık tahvil getirisi 18 baz puan artarak %3,90'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 10 baz puan artarak %4,38'e yükseldi. Çatışmaların başlamasından bu yana ABD tahvilleri yaklaşık 40 baz puanlık yükseliş kaydetti.

Savaşın uzamasıyla, yatırımcılar Ekim ayına kadar faiz artışı olasılığını yaklaşık %40 olarak fiyatlarken, İran Meclis Başkanı Mohammad-Bagher Ghalibaf'ın ABD tahvillerini satın alan finans kuruluşlarını "meşru hedefler" olarak nitelendirmesi piyasada dikkatle izlendi.

Global X ETFs Australia yatırım stratejisti Justin Lin, bu açıklamanın piyasalarda gerçek anlamlı bir tırmanıştan çok, güvenilir bir çözüm veya ateşkesten hâlâ uzak olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yatırımcılar bu hafta Fed yetkililerinin açıklamalarını ve ABD tahvillerinin iki, beş ve yedi yıllık ihale sonuçlarını yakından takip edecek.