Küresel LNG sevkiyatları 6 ayın en düşük seviyesinde! Orta Doğu krizi piyasaları sarsıyor

Sevkiyatlardaki daralmanın büyük kısmı Katar kaynaklı olurken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkisi daha sınırlı kaldı. Her iki ülkenin de Asya ve Avrupa'ya LNG sevkiyatı için Hürmüz Boğazı'nı kullanmak zorunda olması, bölgesel riskleri daha da belirgin hale getiriyor.

İRAN'DAKİ ÇATIŞMALAR AKIŞI ENGELLİYOR

İran'da yaşanan gerilimler, bölgesel bir çatışmaya dönüşerek LNG taşımacılığını doğrudan etkiledi. Bu durum, sevkiyatların aksamasına ve küresel arz üzerinde baskı oluşmasına yol açtı.

RAS LAFFAN TESİSİ HASAR GÖRDÜ

Dünyanın en büyük LNG ihracat tesislerinden Ras Laffan, İran kaynaklı saldırılar nedeniyle kapandı. Son saldırıda iki üretim hattında ciddi hasar meydana geldiği ve onarımın yıllar sürebileceği bildirildi

KÜRESEL ARZDA SIKINTI

Son bir yılda ABD ve Kanada'daki yeni projelerle artış gösteren LNG üretimi, Katar'daki kayıplar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle baskı altında. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin küresel arzın yaklaşık beşte birini riske attığını belirtiyor.