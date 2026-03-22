    Giriş Tarihi: 22.03.2026 15:49

    Trump’ın İran açıklamaları kripto piyasalarını sarsıyor: Bitcoin 3 haftanın dibine geriledi!

    Orta Doğu’daki gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert mesajları, kripto para piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtı. Bitcoin (BTC), hafta sonu 70 bin doların üzerinde seyrederken hızla gerileyerek yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 68 bin dolara yaklaştı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili 48 saatlik uyarısı sonrası satış baskısı altcoin piyasasına da yansıdı; Ethereum (ETH) 2.100 doların, XRP ise 1,40 doların altına geriledi.

    Piyasalarda yaşanan kısa süreli dalgalanmalar, yalnızca bir saat içinde 240 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu.

    Analistler, son 36 saat içinde Trump'ın İran'a ilişkin farklı tonlardaki açıklamalarının piyasalardaki belirsizliği artırdığını ve kripto varlıklarda sert geri çekilmeye yol açtığını belirtiyor.

    Bu gelişmeler, küresel jeopolitik risklerin kripto piyasaları üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.