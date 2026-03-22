G7’den küresel enerji güvencesi: Hürmüz Boğazı ve tedarik zincirine destek

G7 ülkeleri, küresel enerji tedarikinin güvence altına alınması için tüm gerekli adımları atmaya hazır olduklarını açıkladı. Dışişleri bakanları ve Kaja Kallas, Orta Doğu'daki mevcut duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve bağlı kritik deniz yollarının güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulanırken, enerji tedarik zincirlerinin korunması ve enerji piyasalarının istikrarının sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin 11 Mart'ta petrol rezervlerini piyasaya açma kararı hatırlatılarak, G7'nin küresel enerji arzının sürdürülebilirliği için gerekli tüm tedbirleri alacağı mesajı verildi. Ayrıca İran'ın misilleme saldırılarına son vermesi beklendiği ve Orta Doğu'daki ortak ülkelerin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği askeri saldırılar ile İran'ın bölgedeki bazı ülkelere yönelik karşı saldırıları hatırlatıldı. Bu saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü, toplam ölü sayısının 1.348 ve yaralı sayısının 17 bini aştığı bildirildi.