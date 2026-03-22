Fed Başkanı Powell’dan Volcker vurgusu: Enflasyonla mücadelede kararlılık rehberi olmayı sürdürüyor

1970'li yılların sonlarında kontrolden çıkan enflasyonu dizginlemek için sert faiz artırımlarına giden Volcker'ın adımları, kısa vadede ekonomik daralmaya neden olsa da uzun vadede fiyat istikrarının sağlanmasında kritik rol oynamıştı.

VOLCKER'IN MİRASI: BAĞIMSIZLIK VE CESARET

Powell, Amerikan Kamu Yönetimi Derneği'nin yıllık konferansına gönderdiği video mesajda, Volcker'ın kamu yönetimi açısından örnek bir lider profili çizdiğini ifade etti.

Volcker'ın siyasi baskılara rağmen geri adım atmayan, bağımsızlık ve etik değerleri ön planda tutan yaklaşımının bugün için de geçerli bir standart oluşturduğunu vurguladı. Powell, merkez bankacılığında bağımsızlık ile dürüstlüğün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

"KISA VADELİ ACI, UZUN VADELİ İSTİKRAR"

Volcker döneminde uygulanan agresif faiz artışlarının ABD ekonomisinde kısa süreli ancak derin bir resesyona yol açtığını hatırlatan Powell, buna rağmen enflasyonun kalıcı şekilde düşürüldüğünü belirtti.

Bu yaklaşımın, günümüz politika yapıcıları için de önemli bir referans olmaya devam ettiğini vurgulayan Powell, kısa vadeli baskılara direnmenin uzun vadeli fiyat istikrarının anahtarı olduğunu ifade etti.

FED İLE BEYAZ SARAY ARASINDA GERİLİM

Öte yandan Fed, son dönemde Donald Trump yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle yeniden tartışmaların odağında yer alıyor. Trump'ın faiz indirimi konusundaki eleştirileri, merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ayrıca Fed merkez binasındaki yenileme çalışmalarının maliyetine yönelik başlatılan inceleme de Washington ile Fed arasındaki tansiyonu artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

POWELL GÖREVİNE DEVAM ETMEYİ PLANLIYOR

Görev süresi Mayıs ayında dolacak olmasına rağmen Powell, devam eden incelemeler sonuçlanana kadar görevde kalmayı planladığını açıkladı. Bu karar, kurumsal istikrarın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Powell, kamu hizmetinde alınan kararların çoğu zaman kısa vadede maliyetli olabileceğini ancak uzun vadede doğru sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, her kamu görevlisinin geriye dönüp doğru olanı yaptığını görmek isteyeceğini ifade etti.