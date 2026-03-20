Brent petrol 110 doların altına geriledi: Orta Doğu gerilimi fiyatları dalgalandırıyor

Brent petrolün varili 20 Mart itibarıyla 106,81 dolardan işlem görüyor.

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varili saat 20,56 itibarıyla 108,44 dolara geriledi. Aynı saatlerde WTI ham petrol ise 95,9 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde bulunan Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırılar ve sonrasında gelen sert misillemeler etkili oldu. İran, enerji altyapısının yeniden hedef alınması durumunda daha sert karşılık vereceğini açıklarken, Katar ve Kuveyt dahil olmak üzere bölgedeki bazı enerji tesislerine saldırılar düzenlendi.

Ancak enerji arzına yönelik endişeleri artıran bu gelişmelere rağmen fiyatlar, Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında bir miktar geri çekildi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısının hedef alınmaması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel arzı artırmak ve fiyatları dengelemek amacıyla denizde depolanan İran petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilebileceğini belirtti.

Bölgedeki gerilim, özellikle küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklarla birlikte arz endişelerini artırırken, petrol fiyatlarında dalgalı bir görünümün devam etmesine neden oluyor.