BOJ faizi sabit tuttu: Orta Doğu gerilimi enflasyon riskini artırıyor

Yapılan açıklamada, dokuz üyeden oluşan kurulda sekiz üyenin faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

BOJ, kısa vadede enflasyonun geçici olarak %2'nin altına gerileyebileceğini öngörürken, Orta Doğu'daki çatışmaların yükselen petrol fiyatları üzerinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.

Kararın, Japonya'nın enerji maliyetlerindeki artışla mücadele ettiği bir dönemde alınması dikkat çekti. Ülke, enerji ihtiyacının yaklaşık %95'ini Orta Doğu'dan karşılıyor.

Öte yandan hükümet, artan maliyetleri dengelemek amacıyla ham petrol rezervlerini kullanıma açarken, Sanae Takaichi benzin fiyatlarını litre başına yaklaşık 170 yen seviyesinde tutmayı hedeflediklerini ifade etti.