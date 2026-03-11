TÜİK açıkladı: Toplam ciroda yıllık yüzde 35’lik artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 34,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 39,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 33,8 arttı.



TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,6 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.