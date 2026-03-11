İngiltere Maliye Bakanı: Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız

Hazine Komitesi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiltere'nin bu rezervleri kullanarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya ve arzın güçlü kalmasını sağlamaya hazır olduğunu "çok net bir şekilde" ifade ettiğini dile getirdi.

Reeves, Orta Doğu'daki gerilimin İngiltere ekonomisini etkileyeceği uyarısında da bulunarak, ancak bu etkileri ölçmek için henüz erken olduğunu söyledi.

İngiltere'nin uluslararası enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı döneme göre daha az maruz kaldığını kaydeden Reeves, "Çünkü bu fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen yerli ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı devreye girerken ve bunları şebekeye daha iyi bağlamak için altyapı kurarken, bu dalgalanmalardan daha da az etkileneceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle, petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Uluslararası medyada bugün yer alan haberlerde, petrol piyasasındaki arz endişeleri karşısında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bugüne kadarki en büyük acil durum petrol stok salımını planladığı ifade edildi.

IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin halihazırda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip olduğunu, buna ek olarak hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stokunun da bulunduğunu açıklamıştı.