Suudi Aramco’dan çifte hamle: Temettü artışı ve 3 milyar dolarlık hisse geri alımı

Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Saudi Aramco, 31 Aralık'ta sona eren çeyreğe ilişkin düzeltilmiş net kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 düşerek 25,1 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Bu sonucun ardından Aramco yönetimi, toplam 3 milyar dolar büyüklüğünde bir hisse geri alım programını hayata geçirmeyi onayladı.

Ayrıca şirket, yatırımcılarına dağıttığı baz temettüyü de artırdı. Buna göre üç aylık dönem için temettü ödemesi, geçen yıla göre yüzde 3,5 yükseltilerek 21,9 milyar dolara çıkarıldı.

OPERASYONEL SORUNLAR ARTIYOR

Öte yandan Aramco son günlerde çeşitli operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin neredeyse durma noktasına gelmesi, şirketin depolama tanklarının hızla dolmasına neden oldu ve bu durum üretimin geçici olarak azaltılmasına yol açtı.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisinin bir insansız hava aracı saldırısı nedeniyle devre dışı kalması ve ihracat hatlarının alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi de maliyetleri artıran faktörler arasında yer aldı.

Petrol fiyatları hafta başında varil başına 100 doların üzerine çıkarken, Donald Trump'ın "İran ile yaşanan savaşın yakında sona erebileceği" yönündeki açıklamalarının ardından bir miktar geriledi.

Bu süreçte Aramco, uzun vadeli satış anlaşmalarının dışına çıkarak nadiren başvurduğu ihale yöntemleriyle acil petrol tedariki sağlamaya devam ediyor.