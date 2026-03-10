Fitch’den siber risk açıklaması: ABD’de kamu finansmanı kurumları tehlikede!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların, İran ve bağlantılı gruplar tarafından ABD kamu finansmanı kurumlarına yönelik siber misillemelerin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, İran devleti destekli aktörler, hacktivist gruplar ve tek başına hareket eden saldırganların ABD'deki kamu kurumlarını ve kritik altyapıyı daha sık hedef alabileceği aktarıldı.

Dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırıları, finansal motivasyonlu kampanyalar ile fiziksel aksaklık veya yıkım yaratmayı amaçlayan saldırıların riskler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, elektrik veya su sistemleri gibi altyapılara yönelik saldırıların diğer sektörler için de zincirleme riskler oluşturabileceği kaydedildi.