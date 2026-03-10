Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi, uzun süreli bir savaş korkusunu hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.

Dün 120 dolara yaklaşan ve Trump'ın açıklamaları sonrasında sert bir şekilde gerileyerek 82,7 dolara kadar inen Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 5,6 artışla 91,6 dolar seviyesinde denge buldu.

Artan küresel risk iştahı ve enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle Asya borsalarında alıcılı bir seyir öne çıktı.

GÜNEY KORE VE JAPONYA'DA TEKNOLOJİ RALLİSİ

Bir süredir sert düşüşlerin etkili olduğu Japonya ve Güney Kore endekslerinde yatırımcıların daha az maliyetlerle teknoloji hisselerine yönelmesi sonrası hisse ve sektör kaynaklı primler dikkati çekti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 14,5, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 8,5, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 6,1 ve yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 4,7 yükselişle işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 12,7, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,7 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 5,3 artış kaydetti.

Çin ve Hong Kong'da da teknoloji hisseleri yükselişlere öncülük ederken, bölge genelinde petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle enerji ve petrokimya şirketlerinin hisselerinde kayıplar öne çıkıyor.

JAPONYA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Orta Doğu'da savaşın yakında biteceği beklentisiyle artan risk iştahının yanı sıra Çin ve Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesi bölge piyasalarındaki yükselişte etkili oldu.

Japonya'da 4. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu veri, Japon ekonomisinin bir miktar direnç gösterdiğini ortaya koyarken bu eğilimin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını daha da artırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlayabileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlanmalarda jeopolitik gelişmeler ve açıklanan verilerin ardından BoJ'un nisan ayında 25 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler güç kazanırken sene sonuna kadar BoJ'un toplamda 2 kez faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

Çin'de ise ocak-şubat dönemine ilişkin ihracat yıllık bazda yüzde 21,8, ithalat da yıllık bazda yüzde 19,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İyi gelen dış ticaret rakamları, devam eden küresel ticaret gerilimlerine ve gümrük vergilerine rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,4 yükselişle 5.532,6 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 artışla 54.308,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 4.120 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2 primle 25.923 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 yükselişle 78.047 puan seviyesinde bulunuyor.