Çin’de tüketici enflasyonu üç yılın zirvesine ulaştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,9 azaldı.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE'de son 3 yılın en yüksek artışı kaydedildi.

Tüketici fiyatlarındaki artışta, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan talebin ve harcamaların etkisinin olduğu değerlendiriliyor.

Çin'de TÜFE, 2023'ten beri yüzde 1'in altında seyrediyordu. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini geçen yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Üretici fiyatlarında ise Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme şubatta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşüş kaydetmişti.