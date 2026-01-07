OPEC, Irak, BAE, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planlarını aldı

OPEC verilerine dayanan RIA Novosti hesaplamalarına göre, fazla üretimin telafisine ilişkin yeni program dikkate alındığında, sekiz OPEC+ ülkesinin izin verilen azami petrol üretim seviyesi ocak ayında aralık ayına kıyasla günlük 148 bin varil azaltılacak. Şubat ayı itibarıyla ise toplam kesinti miktarı 441 bin varile ulaşacak ve bu seviyenin mart ayında da korunması öngörülüyor.

Söz konusu ülkeler, genel üretim kotalarına ek olarak "gönüllü" üretim kısıtlamaları uygulayan OPEC+ üyelerinden oluşuyor. Bu grupta Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Irak, Kuveyt, Cezayir ve Umman yer alıyor.

Güncellenen telafi planlarının, OPEC+ çerçevesinde piyasa dengesi ve üretim disiplininin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni kesinti takvimiyle birlikte, daha önceki fazla üretimlerin kademeli olarak dengelenmesi amaçlanıyor.