Goldman Sachs’tan Türkiye için enflasyon tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in 5 Ocak tarihli raporunda, "Temmuz ayından bu yana ilk kez Aralık ayında tüm çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir zayıflama görüldü" değerlendirmesi yapıldı. Ekonomistler, Kasım ve Aralık aylarındaki yavaşlamada mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Raporda, "Mevsimselliğe dair belirsizlikler dikkate alındığında, çekirdek enflasyondaki bu yavaşlamanın gerçekten kalıcı bir trend değişimine işaret edip etmediğini söylemek için henüz erken" ifadelerine yer verildi. Ancak bu gelişmenin, sıkı para ve maliye politikası, TL'deki son dönemdeki istikrar ve yavaşlayan büyüme ivmesiyle uyumlu şekilde çekirdek enflasyonda kademeli bir düşüş beklentileriyle örtüştüğü belirtildi.

Öte yandan pazartesi günü açıklanan verilere göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30,9 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Citigroup ise hizmet ve çekirdek enflasyonda devam eden katılığa dikkat çekmişti.