Türkiye’nin risk primi 7 yılın en düşük seviyesinde: Dış borçlanma maliyetleri düşüyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204,3 baz puana gerileyerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, hem kamu hem de özel sektör açısından dış borçlanma maliyetlerinin kayda değer ölçüde azalmasına ve daha uygun koşullarla dış finansmana erişim imkanlarının artmasına zemin hazırladı.

Finansal piyasalarda risk algısının önemli göstergelerinden biri olan CDS, yatırımcıların bir ülkenin borcunu geri ödeme konusundaki güvenini yansıtırken, son dönemde Türkiye ekonomisinde uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplin sinyallerinin etkisiyle bu göstergede belirgin bir iyileşme gözlemleniyor.

Ekonomistler, bu seviyelerin Türkiye'ye yönelik yatırımcı güveninde toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini belirtirken, CDS'teki düşüşün Türkiye'nin dış borçlanma ihalelerinde daha düşük faiz oranlarıyla kaynak temin etmesini kolaylaştıracağını ifade ediyor.

Analistler ayrıca, kredi risk primindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kredi notuna da olumlu yansıma ihtimali taşıdığını değerlendiriyor. Bu da, Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayabilir.