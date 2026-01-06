TCMB için yeni faiz beklentisi: Ocak ayında indirim olacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, ekonomi çevrelerinden faiz politikalarına dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son analiz BBVA Research'ten geldi.

BBVA Research, aralık enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve yıl başında yapılan destekleyici vergi ayarlamalarının, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 150 baz puanlık bir indirim yapmasına olanak sağlayabileceğini ifade etti.

Ancak kuruluş, enflasyon eğilimlerinin kalıcılığı ve beklentilerin hâlâ yüksek seyretmesinin, para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşımı gerekli kıldığını vurguladı.

Değerlendirmede, Aralık'ta manşet enflasyonun aylık yüzde 1'in altında kalmasının, özellikle mevsimsel olarak zayıf seyreden çekirdek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.

BBVA'nın mevsimsellikten arındırılmış verilerine göre ise tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Bu artışta özellikle hizmet ve gıda kalemleri öne çıktı. Kurun değer kaybının hız kesmesine rağmen, hizmet fiyatlarındaki katılık ve çekirdek mallarda sınırlı iyileşme, çekirdek enflasyonun inatçı seyrini koruduğunu gösteriyor. Ayrıca çekirdek B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışı yüzde 2 civarında gerçekleşti.

Altı farklı enflasyon eğilim göstergesinin ortalaması aralık ayında sadece sınırlı bir iyileşme kaydederek yüzde 1,94'ten yüzde 1,8'e geriledi. Bununla birlikte, TCMB'nin dikkatle takip ettiği medyan enflasyonun yüzde 1,64 seviyesinde olması ve enflasyon dağılımında gözlenen kısmi toparlanma, daha ılımlı bir tabloya işaret etti.

VERGİ DÜZENLEMELERİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ÇIPALAYABİLİR

BBVA, 2026'nın ilk yarısında özellikle akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde üretici fiyatlarına göre daha düşük oranlı vergi düzenlemeleri ile bazı yönetilen fiyatlarda yapılacak ayarlamaların, Merkez Bankası'nın yıl sonu için belirlediği yüzde 19'luk üst tahmin bandıyla uyumlu gerçekleşmesi durumunda, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Bu adımların, asgari ücretteki yüzde 27'lik artışın yaratacağı maliyet baskılarını kısmen telafi edebileceği belirtildi. Öte yandan, yaklaşan TÜFE metodolojisi değişikliklerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü de raporda yer aldı.

Aralık ayındaki göreceli iyileşmeye rağmen, enflasyon beklentilerinin hâlâ Merkez Bankası'nın 2026 sonu için belirlediği yüzde 16'lık medyan ve yüzde 19'luk üst tahmin bandının üzerinde kaldığına dikkat çeken BBVA, hizmet enflasyonundaki katılığın devam ettiğini ve gevşemeye başlayan finansal koşulların iç talebi desteklemeye başladığını vurguladı.

Banka, aralık ayında enflasyonun tahminlerden düşük gelmesi ve gıda fiyatlarında ciddi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda, ocak enflasyonuna ilişkin aşağı yönlü risklerin artabileceğini belirterek, bu gelişmenin ocakta politika faizinde 150 baz puanlık bir indirim için alan yaratabileceğini kaydetti. BBVA, TÜFE endeksinde yapılabilecek olası değişiklikleri, uygulanan politika bileşiminin etkinliğini ve risk dengesini yakından takip edeceğini; piyasa beklentilerinin üzerinde olan yüzde 25'lik yıl sonu enflasyon tahminini bu doğrultuda yeniden değerlendireceğini bildirdi.