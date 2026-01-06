Apara Piyasalar MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu
Giriş Tarihi: 6.01.2026 09:14

MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu

MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu

Bitcoin yatırımlarıyla tanınan MicroStrategy, dördüncü çeyrekte kripto para piyasasındaki düşüş nedeniyle dijital varlıklarında 17,44 milyar dolarlık zarar yazdı.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan MicroStrategy'nin hisselerinde sert kayıplara yol açtı. Şirketin hisseleri, 2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 47,5 oranında değer kaybetti.

Yayımlanan yıl sonu finansal rapora göre MicroStrategy, 2025 yılına ilişkin bilançosunda 5,40 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar açıkladı. Şirket, Aralık ayında Bitcoin fiyatlarındaki zayıf performansı gerekçe göstererek 2025 kazanç beklentisini de ciddi oranda aşağı çekmişti.

MicroStrategy, 4 Ocak 2026 itibarıyla 2,25 milyar dolar seviyesinde nakit rezervine sahip olduğunu duyurdu.

Bilançolarında Bitcoin ve diğer kripto varlıkları bulunduran şirketler, kripto piyasalarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle artan baskı altında kalmaya devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz