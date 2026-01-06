Apara Piyasalar Kripto para piyasasında son durum ne? Bitcoin 94 bin dolara dayandı!
Venezuela kaynaklı jeopolitik hareketlilik kripto para piyasalarını canlandırdı. Bitcoin, sabah saatlerinde 93 bin 821 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, 6 Ocak Salı günü 93 bin dolar sınırını geçerek 2026 yılına güçlü bir çıkış yaptı. Kripto para piyasalarındaki bu yükselişte, Venezuela'daki hızlanan siyasi gelişmelerin etkisi olduğu düşünülüyor.

Venezuela kaynaklı jeopolitik risklerin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla, Ether, Solana ve Cardano gibi önde gelen kripto paralarda da yükselişler gözlendi.

Asya piyasalarında Bitcoin yaklaşık 93 bin 821 dolardan işlem görürken, günlük yüzde 1,4 ve haftalık bazda yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Ether, günlük yüzde 1 yükselerek 3.150 dolar civarına yaklaşırken, haftalık kazancı yüzde 7'ye ulaştı.

Solana, yüzde 1,6'lık günlük artışla son bir haftada yüzde 8'in üzerinde prim yaptı.

XRP 2 dolar civarında işlem görürken, günlük yüzde 0,6 ve haftalık yaklaşık yüzde 10 artış kaydetti.

Cardano ise günlük sınırlı artışla haftalık bazda yüzde 8 değer kazandı.

