Fransa’da enflasyon son 7 ayın en düşük seviyesinde!

Fransa'da enflasyon, 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fransa İstatistik Ofisi verilerine göre, Aralık ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %0,7 artış gösterdi; Kasım ayındaki artış %0,8'di. Bloomberg ekonomistlerinin beklentileri de bu seviyedeydi.

Enerji maliyetlerindeki sert düşüşe karşın, hizmet enflasyonu sabit kalarak %2,2 seviyesinde gerçekleşti. Fransa'da fiyat artışları uzun süredir %2'nin altında seyrediyor, bu oran diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük.

Çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verilerinin, Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflerine uygun olduğunu göstermesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, 2025 yılının son toplantısında enflasyonun hedefe yakın seyretmesi nedeniyle faiz oranlarını değiştirmemiş; Haziran'dan beri faizlerde değişiklik yapılmadı. Çoğu uzman, gevşeme döngüsünün sona erdiği görüşünde.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ise, Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla politika değişikliğini göz ardı etmemesi gerektiğini belirten yetkililer arasında. Villeroy geçen ay, enflasyon risklerinin "özellikle aşağı yönlü" olduğunu ifade ederek, meslektaşlarını gelecekteki adımlar konusunda tam "opsiyon" sahibi olmaya çağırmıştı.