Bitcoin son 7 haftanın zirvesinde!

Yılın başından bu yana küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında artan risk iştahı, kripto para piyasasına da pozitif yönde yansıdı.

Bu iyimser havayla birlikte kripto varlıklar yükseliş eğilimini sürdürürken, Bitcoin son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yalnızca bir günde yaklaşık 70 milyar dolar artarak 3,21 trilyon dolara çıktı.

Makroekonomik tarafta, ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Aralık 2025'te 51,8 seviyesine gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini görmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu beklenti, riskli varlıklara olan ilgiyi artıran temel faktörlerden biri oldu.

Jeopolitik gelişmelerde ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu, Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ülkeyi terk etmesi ve yargı süreci yakından izleniyor.

Ayrıca, Maduro yönetiminin ABD yaptırımları altındayken kayıt dışı bir Bitcoin pozisyonuna sahip olabileceği yönündeki iddialar da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

BİTCOİN 94 BİN DOLARA YAKLAŞTI!

Bitcoin, gece saatlerinde 94.745 dolara kadar yükselerek son 7 haftanın zirvesini görmesinin ardından, yeni günde bir miktar geri çekildi.

Saat 10.50 itibarıyla lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,84 artışla 93.247 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hafta başında 92 bin doların aşılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, analistler tarafından kısa vadeli teknik görünümün güçlendiği şeklinde değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde, 94.200 ve 94.800 dolar seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 93.200 dolar ilk destek seviyesi olarak izleniyor.

Aynı dakikalarda diğer önde gelen kripto paralarda da yükseliş eğilimi sürüyor. Ethereum yüzde 2,08 artışla 3.221 dolara, Ripple (XRP) yüzde 9,40 yükselişle 2,33 dolara, Solana ise yüzde 1,74 değer kazanarak 137,74 dolara çıktı.