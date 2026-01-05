Wall Street yatırımcıları bu yıldan umutlu

CFRA Baş Yatırım Stratejisti Sam Stovall, Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde, "Beklentilerinizi biraz aşağı çekin. Boğa piyasası görüşünü koruyalım ama bunu küçük harflerle yazalım çünkü tarihsel olarak zorlu bir ara seçim yılına giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar S&P 500'ün 2026'da yaklaşık yüzde 9,2 oranında yükseleceğini öngörüyor. Bu artış, yüzyıl ortalamasına yakın olsa da, endeksin sırasıyla yüzde 24, yüzde 23 ve yüzde 16 yükseldiği son üç yılın gerisinde kalıyor.

Stovall'a göre, bu beklenti, arka arkaya üç yıl çift haneli yükselişin ardından tarihsel ortalamaya dönüş anlamına geliyor. Son olarak böyle bir tablo 2020 ve 2015 yıllarında görülmüş, her iki yılda da düşüş yaşanmıştı. Ancak S&P 500 bu yıl yüzde 10 artarsa, 1999'dan bu yana en iyi dört yıllık performansını sergilemiş olacak.

İyimser beklentiler, vergi indirimleri, düzenlemelerde gevşeme ve yapay zeka yatırımlarının sürükleyici etkisiyle ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında hız kazanacağı öngörüsüne dayanıyor. Öte yandan, yüksek değerlemeler ve sermaye harcamalarının kar marjlarını baskılayabileceğine dair kaygılar da bulunuyor.

BofA Securities'ten Victoria Roloff ve Savita Subramanian, yayımladıkları notta büyük teknoloji şirketlerinin artan sermaye ihtiyacı, yüksek çarpanları ve işgücü piyasasındaki zayıflık sinyallerinin daha ihtiyatlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. BofA, S&P 500'de bu yıl sadece yüzde 4'lük ılımlı bir artış bekliyor.

Sevens Report kurucusu Tom Essaye ise yapay zeka bağlantılı hisselerde balon riskine ve son düşüşlerle endeksin destek seviyelerini test etmesine dikkat çekti.

Truist Advisory Services'ten Keith Lerner ise, "Üç yıllık güçlü kazançların ardından önümüzdeki yıl getiriler daha düşük olabilir, ancak pozitif seyir devam edebilir" yorumunu yaptı.